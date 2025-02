Restyling del Franchi, arriva il protocollo: "Garantiamo trasparenza e diritti degli operai"

Garantire anche per i lavori allo stadio Franchi, su cui è in corso il restyling, "regolarità e sicurezza del lavoro, a partire dal massimo rigore nell’applicazione del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali, e da tutte le misure necessarie per la tutela della salute di chi è impegnato nei cantieri". Con questo obiettivo è stato siglato un protocollo d’intesa per la riqualificazione del Franchi tra Comune di Firenze, imprese, Asl Toscana centro, Ispettorato nazionale del lavoro area metropolitana di Firenze, Confapi Toscana, Ance Firenze e le rappresentanze sindacali Fillea Cgil Firenze, Filca Cisl Toscana, Feneal Uil Toscana, Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil Firenze. Un punto del protocollo riguarda l’utilizzo dello strumento ‘Cantiere trasparentè, che prevede, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, "un controllo diretto, da parte della Cassa edile di Firenze, delle presenze e delle relative ore lavorate dagli operai, nonché la partecipazione a percorsi formativi e un monitoraggio costante in tema di sicurezza sul lavoro.

Particolare attenzione è data al piano per la sicurezza e coordinamento attraverso una serie di indicazioni" tra cui "l’inserimento di una clausola di risoluzione in caso di impiego di manodopera non in regola con obblighi contributivi e retributivi". Nel protocollo è presente anche "un punto dedicato alla clausola sociale e al mercato del lavoro, per cui la stazione appaltante promuoverà le opportune iniziative rivolte a favorire l’assunzione da parte delle imprese coinvolte di lavoratori presenti nella banca dati della borsa lavoro nazionale edile e di lavoratori iscritti presso i centri per l’impiego competenti. Sono esclusi i subappalti a cascata".

"Diritti dei lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro per noi sono delle priorità", ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. A proposito delle recenti dichiarazioni del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari sui tempi dei lavori, ha dichiarato Funaro, "noi stiamo dialogando costantemente con la Fiorentina, stiamo guardando insieme il progetto, stiamo continuando nella stessa strada".