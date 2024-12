Restyling architettonico e riqualificazioni. La stazione ferroviaria si prepara al cambio look

Nuovo look per la stazione di Pontassieve. I lavori per il rinnovamento della struttura sono a buon punto e nei prossimi giorni l’intervento vedrà anche l’installazione del cantiere per gli interventi previsti nel fabbricato viaggiatori. La stazione di Pontassieve è inserita nel Piano Integrato Stazioni di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS Italiane, per la riqualificazione di oltre seicento stazioni su tutto il territorio nazionale. Gli interventi comprendono il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria, la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e la sistemazione del piazzale esterno e delle aree connesse.

A Pontassieve sono in fase di ultimazione gli interventi di miglioramento dell’accessibilità ferroviaria: tutti i marciapiedi sono dotati di ascensori e risultano già adeguati a quota 55 centimetri dai binari, per favorire una più facile salita e discesa dal treno. Sono stati da poco ultimati i lavori di innalzamento e la realizzazione della nuova scala d’accesso al marciapiede 2. Nei prossimi mesi verrà completata la riqualificazione della pensilina 2.

La prossima settimana verranno avviati i lavori per il restyling architettonico e impiantistico del sottopasso passante da piazza della stazione a via Verdi. Contestualmente, la direzione dei lavori ha comunicato che verrà avviato il cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti nel fabbricato viaggiatori, che comprendono il risanamento strutturale e il miglioramento sismico dell’edificio, il restyling della biglietteria e della sala d’attesa, la realizzazione dei nuovi servizi igienici di stazione, la ristrutturazione impiantistica dell’intero fabbricato e la riqualificazione delle facciate. Verranno poi avviati i lavori per la sistemazione del piazzale esterno, il cui progetto ha lo scopo di favorire l’accessibilità ai servizi di stazione, ottimizzando anche gli spazi esterni e ripensando l’intero ambito come uno spazio pedonale a disposizione dell’utenza ferroviaria e di tutta la cittadinanza.