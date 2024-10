Al via il restauro della Torre di Verzaia che tornerà visitabile

Firenze, 12 ottobre 2024 - Via libera al progetto di restauro della Torre di Verzaia, che si trova sul camminamento dal Torrino di Santa Rosa, che porterà – una volta finiti i lavori – a estendere la porzione già visitabile dalla scala di accesso alla Porta San Frediano, luogo meraviglioso e oggi inaccessibile. I lavori di restauro sono stati approvati con una delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e prevedono uno stanziamento di 280mila euro per un progetto che riguarda interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici storici, sottoposti a tutela dei Beni culturali e inseriti nell’elenco del patrimonio di competenza del Comune, ed in particolare nel tratto dell’ultima cinta muraria trecentesca con le sue porte e torri.

“Attualmente, per l’usura del tempo, c’è bisogno di un importante opera di restauro e conservazione di questo luogo bellissimo – ha detto Bettarini – così stanziamo le risorse necessarie a ristrutturare, mettere in sicurezza anche sismica e riaprire al pubblico questo pezzo del circuito murario trecentesco dell’Oltrarno, nel tratto murario che costeggia piazza di Verzaia fino a via Lungo le Mura di Santa Rosa. E’ un investimento che facciamo per renderlo fruibile e, visto che abbiamo potuto constatare quanto è apprezzato dai cittadini con i precedenti lavori, abbiamo deciso di renderlo disponibile proseguendo gli interventi per poi aprire anche questa tratta”. L’intervento prioritario riguarderà la Torre di Verzaia, collocata tra Porta San Frediano e il Torrino Santa Rosa.