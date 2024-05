Restauro luoghi di culto. Ecco chi ottiene i soldi

Il Ministero della Cultura ha assegnato risorse pari a 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri/campanili, nell’ambito della linea di azione “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fec e siti di ricovero per le opere d’arte“, in attuazione del Pnrr (nella foto, il ministro Gennaro Sangiuliano). Alla Toscana assegnati quattro milioni per 7 interventi: a Sestino (Arezzo) la Pieve di San Pancrazio, alla quale sono destinati 940mila euro, a Grosseto la Chiesa di San Pietro con 300mila euro, a Massa Marittima previsti 680mila euro per la Cattedrale di San Cerbone, a Capannori (Lucca) per la Badia Cantignano-Chiesa di S.Bartolomeo con 620mila euro, a Montecarlo la Chiesa del Cimitero di Montecarlo S.Rocco con 320mila euro, a Massa l’Oratorio di Santa Croce con 715mila euro, a Pistoia la Chiesa di San Francesco con 500mila euro.