Restauro delle Mura del Bastione Rastriglia a Firenze, Completato in Anticipo

"Abbiamo ultimato il restauro delle mura del fronte Ovest del Bastione Rastriglia e proprio in questi giorni sono stati smontati gli ultimi ponteggi. Si tratta del secondo cantiere di intervento per il restauro delle cortine murarie che era stato affidato nel 2021 e che è stato completato in anticipo rispetto ai tempi previsti riportando all’originaria bellezza le mura e i loro colori".

Ad annunciare il termine del cantiere, che andava avanti da due anni e che ha riportato all’antico splendore la Fortezza, è l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci. Gli interventi di restauro, definiti e progettati da Palazzo Vecchio hanno previsto numerose lavorazioni per eliminare i fenomeni di degrado riscontrati e analizzati nel progetto così da proteggere nel tempo il monumento. Le prime operazioni sono state di rimozione della vegetazione infestante poi si è passati all’eliminazione di muffe, funghi e licheni, e infine ai trattamenti di pulizia con acqua a bassa pressione.

Successivamente sono stati ripuliti i giunti di malta. Per le parti angolari delle cortine murarie, realizzate in pietra forte è stata verificata la stabilità delle parti e dove necessario sono stati posti ancoraggi con perni di acciaio inox e resina. Le varie fasi dell’intervento sono documentate su un sito appositamente realizzato: www.fortezzafirenze.it.

A.P.