Restauro della 'Madonna in trono' di Pietro Nelli svelato a Signa

La pittura muraria "Madonna in trono, fra Santo Stefano e Sant’Antonio" torna al suo antico splendore. È stato presentato in anteprima, a Signa, il restauro dell’opera attribuita a Pietro Nelli, nell’antica chiesa di San Lorenzo. Presenti Pier Giovanni Bracci, governatore della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento e dello Spirito Santo, il sindaco Giampiero Fossi e la restauratrice Cristina Napolitano. "Nei mesi scorsi - ha detto il governatore Bracci - abbiamo partecipato al bando della Fondazione Cr Firenze con l’intento di continuare a valorizzare l’antica chiesa di cui siamo fedeli custodi. Abbiamo contattato la restauratrice Cristina Napolitano e siamo riusciti a far partire il cantiere avviando una preziosa opera di restauro che ha consentito all’opera di riprendere luce, eliminando quel velo che ne offuscava la bellezza".

"Quando ho potuto visitare la Chiesa sono rimasta meravigliata dalla sua bellezza – ha dichiarato la restauratrice Napolitano -. Tra le tante opere bisognose di cura, ho individuato la ’Madonna in trono fra Santo Stefano e Sant’Antonio’. La pittura presentava fenomeni di degrado, a causa di umidità di risalita e probabilmente precedenti interventi di restauro aggressivi". Dopo un’indagine diagnostica, il restauro è durato circa quattro mesi. La svelatura ufficiale sabato alle 10.30.

Lisa Ciardi