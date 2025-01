Restauro dei ponti di Firenze: 800mila euro per risanare il Viadotto dell’Indiano

Firenze, 10 gennaio 2025 – Al via una grande operazione di restauro dei maggiori ponti di Firenze. Un intervento che complessivamente costerà quasi tre milioni di euro, di cui oltre la metà saranno destinati al restauro di uno dei simboli della città, Ponte Vecchio. È quanto prevede un pacchetto di delibere approvate nell’ultima seduta del 2024 della giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Oltre a Ponte Vecchio, l’altro grande protagonista dei prossimi interventi sui ponti cittadini è il Viadotto dell’Indiano che sarà interessato da un importante risanamento per un investimento di oltre 800mila euro. Come rende noto Palazzo Vecchio, si tratta della prosecuzione dell’intervento già progettato nell’aprile dello scorso anno.

L’intervento nello specifico prevederà la sostituzione delle barriere di sicurezza stradali presenti sul cordolo in sinistra di entrambe le carreggiate presenti sui quattro tratti del Viadotto. I lavori sono articolati per fasi con inizio nel tratto lato Cascine. Sempre sul Viadotto dell’Indiano sono in programma anche interventi sui giunti di dilatazione programmati anche sul Cavalcavia dell’Affrico e sul Ponte Raffaella De Dominicis (nei pressi dell’ingresso principale di Careggi). Inoltre, ultimi lavori anche per il Ponte Vespucci dove sono previsti interventi sulle travi di bordo dell’impalcato, la sistemazione degli appoggi delle campate e la realizzazione di giunti stradali, per un investimento di 500mila euro. I primi lavori su Ponte Vecchio partiranno in estate.

“Prende il via una grande operazione di riqualificazione, risanamento, valorizzazione dei ponti cittadini - sottolinea la sindaca Sara Funaro –. Un patrimonio importante che merita cura e attenzione”. "Saranno anni di grandi trasformazioni per la città, che si rinnoverà con nuove opere come la tranvia o i nuovi ponti, ma che si prenderà cura con attenzione sia degli antichi simboli come Ponte Vecchio che di altre infrastrutture importanti e strategiche - dichiara l'assessore Giorgio –“. Che aggiunge: “Questi interventi sui ponti della città si inseriscono infatti nell’ampio pacchetto di lavori di rifacimento e rinnovamento che stanno interessando Firenze che sono fondamentali per una città sempre più moderna, sicura e pronta a rispondere alle necessità dei cittadini”. Maurizio Costanzo