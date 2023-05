Restaurata la Cappella delle Stimmate Presentazione in San Lorenzo con il cardinale arcivescovo Betori

L’Opera Medicea Laurenziana e la Parrocchia di San Lorenzo hanno presentato il restauro dei locali delle “Stimmate”, nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo. Gli spazi, concessi dal granduca Ferdinando I e dal Capitolo laurenziano alla Compagnia delle Sacre Stimmate di San Francesco per le proprie riunioni, rappresentano un’eccellenza storico-artistica riportata alla luce dopo anni di abbandono. Gli ambienti erano considerati molto prestigiosi, perché si aprono proprio sotto la Sagrestia nuova di Michelangelo, sepolcreto della famiglia Medici, e vennero concessi alla confraternita laicale come luogo di preghiera, di incontri, di vita sociale, al pari degli altri locali sotto la Sagrestia Vecchia e la Cappella Maggiore concessa ad altre due compagnie, mentre gli altri grandi spazi sotterranei della basilica laurenziana erano usati per le sepolture. All’iniziativa hanno partecipato il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, il presidente dell’Opera, Paolo Padoin, e il priore della basilica monsignor Marco Viola, che con Marco Coppe e Ludovica Sebregondi ha curato il volume “La Compagnia delle Sacre Stimmate di San Francesco in San Lorenzo“, edito da Mandragora.