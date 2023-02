Sui lavori in superstrada l’obiettivo del governatore Giani è limitare i disagi. "l nostro impegno – ha detto – è alleviare al massimo i disagi. Cominciamo ad allargare la strada con la corsia di emergenza in questo tratto molto trafficato e lo facciamo con un cantiere che sarà agile e innovativo perché non comporterà imbuti, ma manterrà il doppio senso di marcia sulla carreggiata, restringendola solo un pochino. Contestualmente stiamo andando avanti con Toscana Strade, la società che gestirà tutto e consentirà di migliorare ulteriormente questa arteria". "Il nostro intento – ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli – è evitare code a seguito della deviazione su una sola corsia".