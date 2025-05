Gli operai ripuliscono l’area di via Burchietti. Ma il giardino resterà ancora inagibile

In via Burchietti, gli operai comunali hanno dato una sistemata all’area. Ma il giardino resterà inagibile perché i ‘pezzettoni’ di legno resteranno in loco per scelta. Ieri è stato il giorno della pulizia, con le plastiche spostate dal pratino e una transenna sistemata a coprire i cavi e i quadri elettrici che sono rimasti invece in posizione.

Nell’area da cinque mesi c’era degrado, cavi elettrici liberi, sporcizia, e i monconi del pino secolare. Il giardino inagibile è diventato un caso politico, visto che da giorni il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi, ha sollevato il caso annunciando un’interrogazione.

"Le transenne sono state spostate – ha detto Enrico Meriggi – il pratino è stato pulito. Ma i monconi del legno restano, e gli addetti non hanno portato via i monconi di sedie lasciati dagli incivili accanto alla recinzione". Il legno dell’albero caduto dovrebbe essere recuperato per fare arredi e altri oggetti d’uso per i bimbi delle scuole. Per questo il Comune ha detto di aver contattato un esperto il quale ha consigliato di lasciare lì il legno per farlo ‘spurgare’ delle resine prima di utilizzarlo. Ma la scelta ha provocato non poche polemiche. Meriggi in particolare ha chiesto di incontrare il tecnico per capire le motivazioni della scelta, e sapere quali siano i fornitori del Comune in grado di realizzare gli oggetti dal legno.