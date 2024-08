“Facciamo le Olimpiadi del 2040 a Firenze”. L’ultima idea di Matteo Renzi

Firenze, 12 agosto 2024 – Le Olimpiadi del 2040 a Firenze? Una possibilità che secondo il leader di Italia Viva (ed ex sindaco del capoluogo toscano) Matteo Renzi merita di essere presa in considerazione. All’indomani della fine dei giochi a Parigi, la proposta arriva via social.

"Lo confesso. A me le Olimpiadi fanno impazzire. Sono il trionfo dello sport e quindi la vittoria dei valori umani più belli. Anche per questo avevamo lanciato la candidatura di Roma 2024: sarebbe stato bellissimo. Ora archiviate nel cuore le emozioni rimangono da fare due cose. La prima: evitare che il Governo dei cognati provi a mettere le mani anche sul Coni. Lo sport è e deve restare indipendente. La seconda: sognare il futuro. Abbiamo perso il treno del 2024 ma ora è il momento di progettare la prossima occasione".

Prosegue Renzi. “Nel 2028 le Olimpiadi saranno a Los Angeles, nel 2032 in Australia, nel 2036 in Asia, a occhio in India. Se vogliamo giocarci una chance dobbiamo attendere il turno europeo del 2040. Roma si è chiamata fuori, ahimè. Milano avrà le Olimpiadi invernali. Tocca a un altro territorio italiano. Mi piacerebbe moltissimo che fossero Firenze e la Toscana: hanno tutto per ospitare i giochi olimpici. Pensate allo splendore mondiale delle Olimpiadi Toscane: sarebbe una bomba mediatica, quanta bellezza. Il Presidente della Regione ha già espresso il suo sostegno all’idea. Un progetto del genere richiede anni ma può fare la differenza. Sarebbe bello provarci. Se sono rose fioriranno".