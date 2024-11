Rendere le scuole più sostenibili ’Pronti, attenti, green!’, il progetto

La Marconi di Casellina, a Scandicci, scuola pilota per i progetti di sostenibilità ambientale. Dopo la giornata dell’ambiente, con la sperimentazione della ‘strada scolastica’ ossia la chiusura di via Verdi per l’accesso degli scolari, adesso è la volta del nuovo "Pronti, attenti, green". Si tratta di un piano di mobilità sostenibile che l’amministrazione comunale di Scandicci ha organizzato per i ragazzi delle classi quinte dell’elementare Marconi insieme alle insegnanti e alla dirigente. Il progetto coinvolge i ragazzi a impegnarsi a raggiungere la scuola con mezzi di trasporto sostenibili. Ogni classe riceverà una patente a punti dove, ogni mattina, annotare la modalità con cui ogni alunno si sarà recato a scuola. Il progetto si concluderà il 6 dicembre con un incontro tra i ragazzi, le insegnanti e l’amministrazione, nel palazzo comunale, dove riceveranno un piccolo dono come riconoscimento per il loro impegno.

"Attraverso questo progetto – ha detto il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh - vogliamo educare i ragazzi all’importanza di scegliere mezzi di trasporto più sostenibili per i loro spostamenti quotidiani, in particolare per recarsi a scuola. Crediamo fortemente che i giovani possano essere protagonisti del cambiamento verso un futuro più verde". Scandicci da sempre sperimenta iniziative di mobilità sostenibile per l’accesso ai plessi cittadini. Il primo progetto ‘Andiamo a scuola da soli’ voluto dall’allora assessore all’Istruzione, Claudio Raspollini, fruttò il premio nazionale della città a misura di bambino e bambina.