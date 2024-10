"Regole overtourism. Un piano nazionale"

La precisazione arriva da Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, intervenuto alla presentazione dell’indagine ‘Fiaip Monitora’, l’osservatorio sul mercato immobiliare relativo al primo semestre 2024. Baccarini mette sul tavolo i numeri: su 177.000 abitazioni gli affitti turistici incidono il 5,6% (per un totale di 10mila immobili) mentre ci sono 26mila case vuote. Secondo Baccarini quello dell’overtourism è un fenomeno che va governato, ma non è limitando gli affitti brevi "che si risolve il problema. Lo dicono le esperienze europee ed extra europee", aggiunge citando alcuni casi, da Barcellona a Parigi fino a New York. "Città dove i canoni delle locazioni sono aumentati dalle tre alle cinque volte. Le istituzioni investono per fare arrivare i turisti, dobbiamo dargli poi un posto dove stare. E gli alberghi non bastano, sono pieni". Per Baccarini serve quindi un piano nazionale per la casa e investimenti per riqualificare il patrimonio pubblico dismesso: "Bisogna mettere a disposizione abitazioni e studentati per chi ha meno possibilità" conclude.