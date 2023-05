Recensioni sul Campus 120 idee per migliorare

Oltre 120 persone si sono fermate lo scorso aprile alle postazioni di ascolto, nell’ambito del progetto "Concentriamoci - Insieme verso la Rigenerazione Urbana del centro e dell’area del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino", per raccontare la propria esperienza in città, come e perché frequentano il centro e l’area del campus universitario, come si spostano, cosa trovano comodo o scomodo e cosa vorrebbero trovare che ancora non c’è. Con questo bagaglio di informazioni si apre la fase due dell’iniziativa, quella dei laboratori partecipativi. In particolare saranno due gli appuntamenti in programma per individuare idee per migliorare la vivacità, la fruibilità e la connessione di queste aree del territorio: oggi dalle 17 alle 19 nell’Aula Magna del Polo Scientifico e Tecnologico, edificio G3 in Via Bernardini 6, si parlerà nello specifico dell’area del Campus mentre martedì 30 maggio, dalle 17,30 alle 19,30 nella Sala Pilade Biondi del Comune di Sesto Fiorentino, il tema affrontato sarà quello del centro urbano. Gli incontri sono aperti e gratuiti: per partecipare è sufficiente compilare un form di iscrizione al link Iscrizione laboratori - Concentriamoci (google.com).