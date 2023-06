Tre giovani del Chianti campioni a “Reazione a catena”

Firenze, 30 giugno 2023 - Nella prima puntata a cui hanno partecipato, hanno vinto 3000 euro affrontando vittoriosi l’ultimo difficile gioco. Stasera i “Gessetti” - nome ispirato dallo strumento del gioco del biliardo - ci riprovano a “Reazione a catena”, quiz tv che precede il Tg su Rai 1 nel periodo estivo condotto da Marco Liorni. Sono tre giovani del Chianti tutti di 25-26 anni, amici e davvero bravi: Riccardo Colucci è di San Polo in Chianti, Edoardo Levantino di Strada in Chianti e Lorenzo Topello, il portavoce del gruppo, è di Grassina. Sorridenti, determinati, con una grande complicità tipica di amici da tempo, gioco di parole dopo gioco di parole, i tre hanno sbaragliato i campioni in carica prendendo il loro posto con ben 14 parole indovinate nel quiz più adrenalinico: quello del “L’intesa vincente” . Poi sono andati al gran finale, perdendo parecchi soldi per strada nel tentativo di indovinare le parole incatenate, ma hanno poi trovato la più difficile e importante: l’ultima. Doveva individuare quale vocabolo legasse “saldo” a “umore”: hanno detto “liquido”. E hanno indovinato portandosi a casa un bottino non particolarmente soddisfacente: 3000 da dividere in tre. Ma intanto hanno vinto e ne sono usciti vincitori. Stasera tornano in tv con la loro seconda puntata in cui cercheranno di vincere per andare avanti nel loro percorso. Il Chianti e il pubblico di tutta Italia li seguiranno dalle 18,45 su Rai 1.