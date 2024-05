Real Peretola e Daytona in evidenza

Nei play off di Seconda categoria sono i fiorentini del Real Peretola e del Daytona le squadre del giorno. Il Real Peretola è riuscito ad espugnare il campo della Laurenziana vincendo 1-0 e domenica, in campo neutro, affronterà il Daytona nella finale play off del girone ed in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari. Ecco i risultati dei vari gironi della Toscana: Laurenziana-Real Peretola 0-1 gol di Drovandi, Acciaiolo-Ponte a Cappiano 2-0, Olimpic Sarteano-Virtus Asciano 4-0, Orbetello-Sorano 2-1, Prato Nord-Montagna Pistoiese 2-1, Sextus Bientina-Montecarlo 2-3, Stia-Guazzino 0-0, Daytona-Comeana 3-0 gol di Sereni, Marangio e Salah, Volterrana-Rosignano 0-1.

Nei play out del girone H di Seconda categoria il Mercatale Val di Pesa batte 1-0 il Duccio Dini e ottiene la permanenza in categoria, mentre i fiorentini del Duccio Dini retrocedono in Terza categoria. Il gol vittoria decisivo del Mercatale è segnato da Zori.

F.Que.