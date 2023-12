Razzia di sigarette in un bar del Chianti

Firenze, 4 dicembre 2023 – Nella notte di domenica, è stato messo a segno un furto in un bar lungo la strada provinciale del comune di San Casciano in Val di Pesa. Un luogo tranquillo e immerso nel verde della provincia di Firenze, probabilmente è stato proprio questo il motivo, per il quale i ladri hanno potuto agire indisturbati. Da quello che è stato riportato infatti, i criminali sono entrati infrangendo il vetro della finestra sul retro e una volta all’interno del locale avrebbero fatto razzia di sigarette e marche da bollo. A dare l'allarme, intorno alle 2.30, sono state le guardie giurate insospettite dall'attivazione dell'antifurto. Sul posto è intervenuta poi una pattuglia dei carabinieri, ma non abbastanza velocemente per intercettare i ladri che erano già scappati col bottino. Gli investigatori al momento stanno visionando i filmati del sistema di videosorveglianza per trovare qualche indizio.