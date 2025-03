Rave party a Palazzuolo sul Senio, 400 persone identificate

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 11 marzo 2025 – Circa 400 persone e 100 veicoli identificati. È il bilancio dei controlli dei carabinieri di Borgo San Lorenzo avvenuti in occasione del rave party nella ex cava a Badia di Susinana di Palazzuolo sul Senio.

I militari hanno riscontrato numerose violazioni sia amministrative che penali. Sono state segnalate cinque persone per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di marijuana, hashish, cocaina, ketamina e pasticche di droga sintetica.

In un mezzo controllato dopo la fine dell’evento è stato rinvenuto e sequestrato il materiale utilizzato per l’organizzazione del raduno musicale non autorizzato, ovvero varie casse e altoparlanti di grandi dimensioni, mixer, microfoni, luci, gruppi elettrogeni, macchina per il fumo artificiale, pannello solare, vari cablaggi elettrici, e altro materiale. I tre giovani trovati in possesso delle apparecchiature, provenienti da un'altra regione, sono stati denunciati a piede libero come organizzatori del rave party.

Inoltre, i controlli dei carabinieri sono proseguiti anche nel giorno successivo all’evento, per verificare che non vi fossero persone che non avevano ancora lasciato la zona. Infatti nella mattinata del 10 marzo i carabinieri di Marradi hanno controllato 3 giovani a piedi nel centro abitato che si stavano dirigendo verso la stazione ferroviaria per rientrare in Liguria. I tre, provenienti dal rave party di Palazzuolo sul Senio del giorno precedente, sono stati trovati in possRavesso di sostanze stupefacenti e di un coltello a serramanico. Il tutto è stato sequestrato e nei confronti del giovane in possesso di coltello è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di arma da punta e da taglio, mentre un altro è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di quasi 3 grammi di hashish. All’ultimo invece sono stati sequestrati 12,5 grammi di ketamina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 135 euro, ritenuta provento di spaccio e, pertanto lo stesso è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. Il giovane è stato portato davanti al Giudice del Tribunale di Firenze che ha convalidato l’arresto ed ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso un ufficio di polizia a Genova.