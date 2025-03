Palazzuolo, rave illegale in una ex cava: centinaia di partecipanti

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 9 marzo 2025 – Un rave illegale è in corso da ieri mattina, sabato 8 marzo, in una ex cava in zona Badia di Susinana, nel territorio di Palazzuolo sul Senio. L’area, attualmente in fase di ristrutturazione, ha visto l’afflusso di centinaia di partecipanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con la presenza della Digos, dei carabinieri e della polizia che stanno procedendo allo sgombero dell’area.

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino esprime il suo ringraziamento alle forze dell’ordine, alla polizia municipale e al comandante della compagnia di Borgo San Lorenzo, capitano Francesco Ferrara, per l’intervento volto a ripristinare la legalità.