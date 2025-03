Lastra a Signa, ritrovata la ragazza di 14 anni: sta bene

Firenze, 9 marzo 2025 – È stata ritrovata dai carabinieri nella serata di sabato 8 marzo a Figline Valdarno la ragazza di 14 anni, residente a Lastra a Signa, che risultava dispersa. Si era allontanata a piedi dalla propria abitazione la mattina di giovedì 6 marzo. Doveva recarsi a scuola, ma in aula non era mai arrivata.

I militari l'hanno individuata su segnalazione di un cittadino e la ragazza, in buona salute, è stata immediatamente raggiunta dai familiari. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Firenze nell'ambito della pianificazione provinciale, hanno visto la collaborazione di tutte le forze dell'ordine e delle polizie municipali. La Prefettura, in un comunicato, esprime "il proprio ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti per il lavoro sinergico e l'efficacia dimostrata nel rintracciare la ragazza".