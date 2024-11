Rassegna dell’Olio, inaugurazione con la musica della SaràBanda

I musicisti della SaràBanda, tutti studenti dell’istituto comprensivo, hanno fatto da colonna sonora all’inaugurazione della 51ª Rassegna dell’Olio extravergine d’oliva di Reggello. Alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dei consiglieri Cristiano Benucci e Elisa Tozzi, il sindaco Piero Giunti con gli assessori Priscilla Del Sala e Adele Bartolini hanno tagliato il nastro inaugurale davanti al palazzetto dello sport, che per la prima volta accoglie al chiuso la manifestazione. Presenti anche i sindaci dei Comuni limitrofi per festeggiare un prodotto di alta qualità che fa conoscere il territorio a livello internazionale. "L’olio di Reggello – ha sottolineato Giani - negli ultimi anni si sta sempre più distinguendo, proponendo livelli di eccellenza di assoluto profilo. La Regione punta alla promozione del settore oleario con politiche agricole di valorizzazione anche al fine di legare l’agricoltura allo stile e alla qualità della vita. I prodotti sani del territorio, come l’olio reggellese, contribuiscono a rendere la nostra regione protagonista a livello italiano vantando il maggior numero di prodotti con i marchi di qualità Igp, indicazione geografica protetta, e Dop, denominazione origine protetta. Presto avremo anche l’olio toscano con denominazione di Reggello".

Grande la partecipazione a questa edizione sia dei produttori che del pubblico che ha affollato il palazzetto. Fino a domani sera alle 21, il ricco programma prevede degustazioni guidate, incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, all’olio di oliva e ai nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e della raccolta delle olive in Toscana. In programma anche mercatini di altri prodotti locali, laboratori di cucina e artistici per i più piccoli, oltre a una pedalata in e-bike tra gli oliveti e spazio alla musica.

Manuela Plastina