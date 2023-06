Rassegna della musica, si parte

Diversi gli appuntamenti in programma oggi in occasione della "Festa della musica". Il via, alle 17, sarà alla Biblioteca Ragionieri con "Corpi sonori in festa", letture musicali e laboratorio per bambini di body percussion. A cura dei bibliotecari e degli operatori "Nati per la musica" nell’ambito della rassegna, in corso fino a settembre, "Un palco in biblioteca". Info e programma sul sito www.bibliosesto.it. Alle 19,30, all’Oliveta degli Etruschi nel parco degli Etruschi in via Gramsci (a lato del cimitero maggiore) ci saranno "Atmosfere classiche e canzoni pop per un aperitivo insieme" con Laura Manescalchi al flauto traverso e il maestro Luigi Gagliardi alla chitarra. Il finale, alle 20,30, sarà con il concerto dei gruppi corali e strumentali della "Scuola di musica Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino" nella sede di Villa San Lorenzo al Prato.