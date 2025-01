Rarità al Conservatorio Cherubini. Al via sei concerti dei docenti

Ai nastri di partenza un’importate rassegna di concerti nella Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini di Firenze, con sei appuntamenti domani al 3 aprile (ore 18, ingresso libero) in cui saranno protagonisti docenti dello stesso Conservatorio che saliranno sul palco presentando al pubblico capolavori del repertorio classico e rarità musicali, in un contesto di pregio storico (appunto, la sala cosiddetta del Buonumore, nella sede centrale dell’Istituto in via Belle Arti).

Il primo concerto, domani appunto, coinvolge 9 docenti in un repertorio di raro ascolto: Giuseppina Ledda al flauto, Simone Bensi all’oboe, Fabio Battistelli al clarinetto, Corrado Dabbene al fagotto, Alberto Serpente al corno, Annamaria Fornasier al violino, Carmelo Giallombardo alla viola, Lucio Labella Danzi al violoncello e Franco Pianigiani al contrabbasso, eseguiranno composizioni dell’Ottocento (Louis Spohr, anche insigne violinista e direttore d’orchestra tedesco) e del Novecento.