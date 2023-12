Buon compleanno Rari Nantes Florentia: 120 anni di storia dello sport fiorentino

Firenze, 22 dicembre 2023 - La Rari Nantes Florentia ha compiuto 120 anni. Li ha festeggiati nella sua sede, iniziando col commosso saluto del presidente Andrea Pieri a Maurizio Sorbetti, ex giocatore e allenatore della società biancorossa scomparso improvvisamente ieri sera all’età di 64 anni.

A chiudere la festa sono stati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’architetto Fabrizio Rossi Prodi dell’omonimo studio di architettura che ha presentato l’ipotesi di ristrutturazione della sede di Lungarno Ferrucci.

Numerosi gli ospiti e tante le stelle in platea del passato e del presente, da Gianni De Magistris a Riccardo Tempestini fino agli attuali olimpionici Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli ai tecnici Luca Minetti, Aleksandra Cotti e Anna Bonito e la stella nascente del nuoto Emma Vittoria Giannelli.

Collare d’oro al merito sportivo e palestra di vita per intere generazioni di fiorentini, la storia della Rari Nantes Florentia parte il 22 dicembre del 1903 sulla riva sinistra dell’Arno all’ombra del piazzale Michelangelo.

Diventata nel tempo simbolo della Firenze sportiva grazie ai nove scudetti, i novanta titoli nel nuoto e nei tuffi e le centinaia di atleti prestati alle rispettive nazionali, ancora oggi il club occupa un ruolo da protagonista nel panorama natatorio nazionale, essendo l’unica società italiana a competere ai massimi livelli nazionali e internazionali in tutte le discipline: nuoto, pallanuoto e sincro.

Patrimonio sportivo e sociale con un plamares di 9 scudetti nella pallanuoto maschile, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, 92 titoli italiani nel nuoto e 7 Campionati italiani a squadre, 5 titoli nazionali nei Tuffi e un Titolo italiano di Pallanuoto parlaimpica.

Fucina di talenti e serbatoio per le nazionali giovanili ad oggi la Florentia vanta 3 olimpionici (Lorenzo Zazzeri, Filippo Megli, Matteo Restivo); due squadre di Pallanuoto in serie A2, un team di Sincro 23° in Italia, due tecnici federali: Aleksandra Cotti, allenatrice della nazionale italiana U15 di pallanuoto femminile; Elena Gigli, preparatrice dei portieri della nazionale Italiana di Pallanuoto maschile e femminile e altrettanti in “prestito” alle varie nazionali Paolo Palchetti (nuoto), Marco Amatulli (nuoto) e Luca Minetti (pallanuoto U19). Congiuntamente all’aspetto sportivo, la RNF vanta una lunga tradizione come incubatore storico e sociale e didattico e didattico con la formazione del personale specializzato in tema natatorio e numerose iniziative di tipo solidale realizzate da RARINI PER AMORE ONLUS.

Attualmente la società guidata da Andrea Pieri, vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto, gestisce sette impianti sportivi di Firenze e provincia: la Nannini di Bellariva, la piscina e la palestra allo stadio Franchi, la Gigi Raspini, la comunale di Pontassieve, quella di Castelfiorentino e la Zodiac di Impruneta e annovera 200 soci e 580 atleti.