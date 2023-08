Rapine a Firenze: Banda Q2 al vaglio dei Carabinieri

Dopo i tre arresti dei Carabinieri per le rapine

a minori, uno a luglio, due venerdì scorso, i residenti con i loro figli spesso taglieggiati sperano che a settembre si apra una nuova stagione: stop alle scorribande violente del nutrito gruppo di giovani delinquenti, accomunati dalla sigla Q2, il denominativo della banda per gli investigatori. Tanti gli episodi avvenuti nei mesi scorsi, tra i casi di estorsione a ragazzini nella zona dello skate park e le violenze e i ripetuti vandalismi alle strutture ai giardini Niccolò Galli e le tentate rapine in via del Mezzetta. Ora i carabinieri stanno analizzano le varie denunce per capire se possano esserci eventuali collegamenti tra i personaggi della banda e gli episodi che hanno visto spesso vittime minorenni.