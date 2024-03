Rapinato da una gang alle Cascine, arrestato 31enne del Gambia

Firenze, 17 marzo 2024 – Aggredito e rapinato in piena notte al Parco delle Cascine. La vittima è un uomo di 36 anni, italiano, che intorno alle 1 di sabato notte stava camminando in viale degli Olmi quando si è visto circondato da un gruppo di persone, tutte di origini straniere. Uno di loro, stando alla ricostruzione della polizia, lo ha preso per il collo, mentre un altro lo minacciava con un coltello. Il 36enne si è visto a quel punto costretto a dargli il portafoglio con all’interno circa 260 euro in contanti. Gli aggressori, però, hanno fatto poca strada.

Una pattuglia della polizia, allertata dalla vittima, ha rintracciato uno della gang poco distante dal luogo dell’aggressione. Si tratta di un 31enne originario del Gambia. Quando è intervenuta la polizia era alla fermata del tram. Dal racconto degli agenti, bloccarlo non è stato semplice: l’uomo avrebbe cercato di colpirli e poi ha continuato a dare di matto anche in questura. Qui si è reso necessario l’intervento del 118 per sedarlo.

Il 31enne è stato portato al carcere di Sollicciano, è accusato di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il portafoglio, con i soldi, è stato restituito al proprietario.