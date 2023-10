Rapinato ex atleta 91enne, Nardella lo incontra in Comune

Firenze, 16 ottobre 2023 - "Oggi insieme all'assessora Sara Funaro abbiamo incontrato il signor Giampaolo che pochi giorni fa è stato vittima di un'aggressione vergognosa. A lui abbiamo voluto portare la solidarietà di tutta la città e la nostra personale vicinanza. I nostri anziani sono i più fragili e spesso i più esposti alla microcriminalità".

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella riguardo alla vicenda del 91enne Giampaolo Matteuzzi, dirigente Fiat in pensione e in gioventù velocista dell'atletica leggera, già campione italiano della 4x100, che alcuni giorni fa è stato rapinato dell'orologio in strada con pugni e schiaffi.

"La sicurezza dei cittadini - ha aggiunto Nardella - è una priorità, per questo assumeremo subito 50 ispettori nuovi e installeremo ulteriori 50 telecamere di sicurezza (arrivando a 1.750 entro l'anno prossimo). e portiamo avanti il continuo e costante impegno della polizia municipale. Aspettiamo anche dal Governo i nuovi 200 agenti promessi per il nostro territorio e il ripristino del progetto strade sicure con i militari. La sicurezza è di tutti".

Nic.Gra.