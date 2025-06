Rapina un passante: gli strappa il cellulare e lo ferisce con una bottiglia, arrestato

Aggredisce un passante, gli strappa il cellulare e poi lo ferisce con una bottiglia. Un 40enne del Gambia è stato arrestato per questo. La rapina è stata messa a segno venerdì mattina in piazza San Pier Maggiore, nel centro storico di Firenze, ai danni di un pakistano appena uscito dal luogo di lavoro. La vittima stava camminando con un amico, quando con una presa al collo è stato derubato del cellulare. Il rapinatore è scappato con la refurtiva ma è stato inseguito e raggiunto dai due che, nel tentativo di riprendersi il telefono, secondo quanto ricostruito, sono stati nuovamente aggrediti con i vetri di una bottiglia rotta. Durante la colluttazione, le vittime sono state ferite: uno a un braccio e l’altro al torace. Uno dei malcapitati è riuscito a chiamare il 112Nue e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il 40enne è stato arrestato per rapina impropria e portato nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato anche un 30enne marocchino per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato bloccato nel parcheggio adiacente all’ospedale Careggi dopo aver infranto il vetro di un’auto in sosta e tentato di rubare alcuni oggetti. Secondo la ricostruzione, il 30enne si era recato al pronto soccorso assumendo comportamenti molesti, e per questo era stato allontanato dal personale di vigilanza. Successivamente si è diretto nel parcheggio dove ha forzato il finestrino di una vettura e ha portato via alcuni oggetti trovati all’interno.

Gli addetti alla sicurezza, che nel frattempo non l’hanno perso di vista, hanno chiamato la polizia. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno bloccato l’uomo nonostante la sua resistenza. Durante il controllo gli è stata trovata altra refurtiva addosso, nascosta nei pantaloni, oltre a una cesoia. Il 30enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima. Oltre all’arresto, è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.