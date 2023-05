Rapina un 16enne: gli porta via 5 euro di spiccioli

Firenze, 25 maggio 2023 – Un italiano di 31 anni è stato arrestato mercoledì sera in via Panciatichi con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Le volanti di via Zara erano intervenute intorno alle 18.30 per la segnalazione di alcuni passanti al 112 per un uomo in forte stato di agitazione che poco prima aveva spaccato lo specchietto di un’auto in sosta. Gli agenti hanno subito identificato il 31enne, già noto, che però ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ai controlli sferrando calci e pugni contro i poliziotti che hanno avuto comunque la meglio riportando la situazione alla calma.

Lo stesso soggetto poco prima avrebbe anche portato via a un 16enne 5 euro in monete in via dei Caboto dopo essersi inizialmente avvicinato con la scusa di chiedergli qualche spicciolo per comprare un trancio di pizza. Quando il minore gli ha negato l’offerta, il 31enne gli avrebbe forzato la mano, spintonando il ragazzo e minacciandolo infine di essere armato di una fantomatica pistola. L’uomo è finito subito in manette.

Sempre in serata, denunciati inoltre dalle volanti due 17enni fiorentini con l’accusa di furto aggravato in concorso su auto. Intorno alle 23 i due giovani avrebbero girovagato per via Monsignor Leto Casini provando ad aprire almeno due auto parcheggiare lungo la strada.

Da una di queste sarebbero riusciti a portar via un pacchetto di sigarette e un accendino. Gli agenti di via Zara hanno subito rintracciato i due che a seguito dei controlli sono stati trovati in possesso del magro bottino. Per i giovani, uno dei quali già noto alle forze di polizia, oltre alla denuncia è subito scattato il fermo per identificazione.