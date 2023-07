Rapina clienti del Bingo In manette a 24 anni

Martedì sera sul tardi. Un giovane si apposta vicino all’ingresso della sala Bingo ‘HippoDome’ di viale degli Olmi alle Cascine. Non ha intenzioni pacifiche, l’uomo appostato. Tutt’altro: vuole ’guadagnarsi’ la giornata, o magari rifarsi dalle giocate andate storte, a danno di alcuni clienti. I primi che usciranno dalla sala. L’uno vale l’altro. Esce un primo giocatore e la sagoma spuntata dal buio lo aggredisce a pugni in faccia, tentando di impadronirsi del suo borsello. Non ci riesce: è legato alla bicicletta della vittima.

L’aggredito pensa a fuggire, lui ha campo libero per tentare un nuovo colpo. Passano solo pochi minuti, la sequenza è quasi continua e dalla sala Bingo esce un’altra persona. Lui si ripete usando le mani, con botte, e stavolta riesce a prendere uno zaino. Si accontenta. Meglio non tirare la corda: qualcuno potrebbe aver sentito le grida degli aggrediti.

Infatti la vigilanza si accorge di qualcosa, interviene, raggiunge e blocca il sospetto, poi lo consegna a una pattuglia del Radiomobile. L’arrestato è un serbo di 24 anni. In caserma è ancora ostile, violento. Non vuole entrare in camera di sicurezza, cerca di colpire i militari. Lo portano a Sollicciano.

g.sp.