Giovane donna rapinata di notte in centro, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni

Firenze, 13 novembre 2024 – Le hanno strappato via la collana d’oro mentre stava camminando di notte. Identificati e fermati dalla polizia di stato due ragazzi di 16 e 17 anni, di origine straniera, poi denunciati per rapina in concorso.

La vittima dell’aggressione e della rapina è una giovane turista americana che si trovava in piazza Duomo intorno alle ore 02:30 di notte. Improvvisamente avvicinata da almeno tre sconosciuti, uno di questi le avrebbe poggiato le mani sul collo per poi strapparle via la collana d’oro.

La scena avrebbe subito attirato l’attenzione di un passante che, con alcuni suoi amici, si sarebbe lanciato all’inseguimento del gruppetto in fuga. Uno di questi sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sarebbero stati raggiunti all’angolo tra via Guelfa e via Nazionale.

A questo punto, uno avrebbe tirato fuori un coltello; l’altro avrebbe invece cominciato a far ruotare una corda elastica per allontanare e far desistere i loro inseguitori.

Nel frattempo una volante di via Zara ha tagliato la strada ai fuggitivi fermandoli definitivamente.

Si tratta di due minori - 16 e 17 anni - di origine straniera, nei cui confronti è subito scattato il fermo per identificazione, seguito da una denuncia per rapina in concorso. Gli agenti hanno poi recuperato tra le fioriere della zona il coltello che verosimilmente aveva poco prima in mano uno degli indagati. Al momento non è stata invece ritrovata la refurtiva.