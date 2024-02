Ruba abiti in un centro commerciale poi aggredisce la guardia. Arrestato 24enne

Campi Bisenzio (Firenze), 6 febbraio 2024 – Caos nel centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio dove un 24enne di nazionalità senegalese ha prima fatto incetta di abiti e poi, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un vigilante. Il giovane è stato bloccato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina impropria. I militari sono intervenuti su segnalazione al 112 Nue.

Il 24enne, secondo quanto ricostruito, sorpreso a prendere alcuni vestiti da un espositore ha tentato la fuga, spintonando il vigilante per farsi strada. Nel frattempo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che insieme a quattro poliziotti in prova alla questura di Prato liberi dal servizio hanno bloccato il giovane nel parcheggio esterno del centro commerciale. La fidanzata del 24enne sarebbe intervenuta per consentirgli di fuggire ed è stata bloccata e denunciata per favoreggiamento.