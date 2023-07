Rapina al Proprietario della Birreria Overkill, Ritrovato in Provincia di Arezzo

Mancianti Cristian, il proprietario della birreria Overkill, si sarebbe allontanato da Firenze nel pomeriggio di mercoledì dopo aver subito un tentativo di rapina da parte di soggetti non meglio identificati. È quanto emerge dalla prima ricostruzione dei fatti, mentre sono ancora in corso le attività investigative finalizzate dei carabinieri, condotte dal capitano Federico Minicucci. Il titolare del pub è stato ritrovato, dopo più di 36 ore dalla scomparsa, a Bucine, in provincia di Arezzo, nel quale sarebbe arrivato, ancora sotto shock per la tentata rapina, dopo aver preso un treno.

Mancianti è stato avvistato mentre vagava, in chiaro stato confusionale, nel centro del paese, dove è stato raggiunto - dopo varie segnalazioni – dai parenti e dai carabinieri. Mancianti aveva fatto perdere le sue tracce dalle 15 di mercoledì, in circostanze misteriose, vicino alla sua abitazione di via Baccio da Montelupo. Nella zona in cui era stato collocato Mancianti prima di sparire erano stati rinvenuti il suo portafoglio, privo di documenti e bancomat, e il cellulare completamente divelto. Elementi che avevano fatto crescere i timori dei familiari, che temevano in una vendetta dovuta ad alcune vicende che avevano visto protagonista il barista nei giorni precedenti.