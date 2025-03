Rampa sul nuovo ponte: avanzano i lavori

Una rampa per arrivare al nuovo ponte sul fiume Bisenzio. Proseguono, a Signa, i lavori su via Arte della Paglia per realizzare il "sopralzo" che consente alla strada di arrivare allo stesso livello del ponte d’accesso all’area dei Renai. "Nei giorni scorsi - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale - è stata firmata l’ordinanza che ha disciplinato il restringimento e lo spostamento della sede stradale per consentire la prosecuzione dei lavori. Al momento, il traffico proveniente da Campi Bisenzio prosegue la marcia come sempre sulla corsia di destra verso Lastra a Signa mentre i veicoli provenienti da Lastra a Signa, per dirigersi verso Campi, imboccano il nuovo tracciato in quota sul rilevato di nuova realizzazione, terminato nelle scorse settimane". Tra le due corsie, al centro, c’è invece l’area di cantiere per la realizzazione della doppia corsia.

"La larghezza del rilevato in quota – spiega l’assessore - sembra oggi ridotta perché manca ancora il rialzamento di due terzi della sezione stradale: la corsia centrale, ora interessata dai lavori, e la corsia lato Signa, che al momento è sempre alla quota originaria. Una volta completato il rialzamento di tutta la sezione stradale, ci sarà un’ampia intersezione a T regolamentata in maniera analoga a quella del vecchio ponte".

Una volta completata la nuova viabilità, il vecchio ponte d’accesso all’area dei Renai sarà abbattuto. Il nuovo ponte invece, in futuro, dovrebbe diventare un tassello della viabilità alternativa ai centri abitati delle Signe, collegandosi anche al nuovo ponte sull’Arno.

Li.Cia.