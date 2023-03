Ramadan a scuola: Firenze, concessa un’aula per pregare agli studenti

502898138

Firenze, 23 marzo 2023 – Un’aula per pregare a disposizione degli studenti musulmani durante il Ramadan. Accade a Firenze, in una scuola superiore, l’Istituto tecnico Marco Polo. Il preside, Ludovico Arte, ha detto sì a un’esigenza che era stata presentata da alcune studentesse di fede musulmana.

Le aule saranno due, nelle rispettive sedi dell’istituto, in via San Bartolo a Cintoia e in via De Nicola. La decisione è stata ufficializzata da un comunicato apparso sul sito della scuola.

"La religione non può passare davanti alla didattica, non è accettabile – dice il preside Ludovico Arte – Ma mi sono voluto consultare con le vicepresidi e abbiamo deciso di concedere gli spazi, di ottemperare dunque a una richiesta che ci era stata posta con molto garbo".

Le due studentesse, marocchine, “mi hanno segnalato che il 23 marzo sarebbe iniziato il Ramadan - dice il preside - che dura un mese e prevede cinque preghiere giornaliere, e mi hanno chiesto la possibilità di fare a scuola la preghiera mattutina. ‘La preghiera dura solo 5 minuti, è possibile uscire di classe e avere un posto per pregare?’. Non ero preparato a rispondere e ho chiesto tempo per riflettere”.

Poi appunto la decisione. La preghiera nelle aule scelte per il Ramadan si svolgerà, precisa la scuola in un comunicato, “a partire da lunedì 27 marzo fino al termine del Ramadan stesso, durante il secondo intervallo, dalle 11.35 alle 11.45”.