Rally di Scandicci. Gli ultra cinquantenni scaldano i motori

La passione per il rally contagia Lastra a Signa, con un gruppo di appassionati che chiede di poter riportare sul territorio questa disciplina motoristica. "In occasione del Rally di Scandicci questo weekend – spiegano – vogliamo ricordare la storia del nostro gruppo, composto in gran parte da lastrigiani, ormai tutti ultra 50enni, che dopo 30 anni si ritrovano a indossare nuovamente tuta e casco. Il rally di questi giorni ha le sue radici in quello dell’Impruneta, che si è svolto dal 1986 al 1992 interessando anche Lastra a Signa. Colpiti dalla passione per questo sport, abbiamo iniziato a seguirlo e da spettatori siamo diventati piloti o navigatori. Non potevamo quindi mancare a questa occasione e ci auguriamo che anche a Lastra possa tornare un evento del genere". Fra i membri del gruppo, a Scandicci correranno: Fissi, Salvadori, Salvadori, Mori, Gab. Sacchi, Gian. Sacchi, Brandani, Verdiani, Bazzani, Petrini, Milli, Burroni e Bessi. Sarà anche un’occasione per ricordare Vincenzo Rossi recentemente scomparso.