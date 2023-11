Rally, c’è la data alternativa. Motori caldi il 25 e 26 novembre

Rally di Scandicci, trovata la data alternativa. Appuntamento coi motori il 25 e 26 novembre prossimo con la gara sulle colline di Scandicci e Montespertoli. La conferma della nuova data è arrivata da parte della Federazione Aci Sport; le iscrizioni sono quindi aperte e chiuderanno lunedì 20 novembre. Reggello Motor Sport comunica che per coloro che si erano iscritti rimarrà valida l’iscrizione già in essere mentre chi volesse partecipare e non aveva aderito, può farlo appunto fino al 20 del mese. L’auspicio degli organizzatori, che hanno voluto ringraziare la Aci sport per il sostegno ricevuto, ma anche i comuni coinvolti dall’evento per la vicinanza, è quello di rivedere in gara tutti coloro che si erano iscritti alla gara. Il rally, previsto per lo scorso fine settimana, è stato annullato per le problematiche relative al maltempo; con l’allerta arancio la normativa impone di cancellare tutte le gare sportive in programma sul territorio. L’organizzazione aveva fatto buon viso a cattivo gioco, donando ai volontari in servizio per l’alluvione di Campi i 400 cestini pranzo già pronti per i commissari e mettendosi subito al lavoro per trovare un’alternativa. Che permettesse loro di conservare il rally nel calendario del 2023. Confermatissimo il percorso tutto in zona collinare, punteggiato da 10 Prove Speciali, da ripetersi nel dettaglio due per tre volte, due per due volte avrà un totale di 61,420 chilometri di distanza competitiva sui 289,960 del percorso complessivo. Sarà curioso vedere questi appassionati della derapata impegnati nelle prove speciali, che sono sempre uno spettacolo emozionante.

