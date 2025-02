Raid all’Asl, ambulatori sottosopra. E all’assessore Giorgio rubano il pc

di Pietro Mecarozzi

Nel mirino dei ladri, questa volta, ci è finito l’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Sabato scorso sono spariti dal terzo piano del palazzo che ospita la direzione infrastrutture di viabilità e mobilità, sul viale Rosselli, i computer portatili dell’assessore e della sua segreteria. Non risultano esserci segni di effrazione, e la polizia municipale sta passando al vaglio le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Sul posto anche la scientifica, che ha analizzato le tracce lasciate dai malviventi.

Altro colpo ieri notte nei locali del presidio Asl, in via Gabriele D’Annunzio. Ieri mattina gli operatori sanitari si sono trovati di fronte a ambulatorio e spogliatoio completamente sotto sopra. I balordi si sono accaniti contro gli armadietti degli infermieri, portando via tutto quello che hanno trovato all’interno. Ricettario, farmaci, soldi e oggetti personali.

Poi hanno attaccato la macchinetta del caffè. Distruggendola e portando via i pochi spicci all’interno. Bottino totale che si aggira sui 600 euro. Il responsabile della struttura ha sporto denuncia alla polizia. Gli agenti di via Zara hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno cercando di risalire all’identità dei ladri.

Qualche giorno fa era toccato allo “Schiacciavino” in via Pisana. In quel caso, tutto è avvenuto in piena notte. Quattro persone, come hanno poi mostrato dalle telecamere di sicurezza, sono entrate nel negozio e hanno puntato dritti alla cassaforte. Sembra che nessuno, nel palazzo che ospita il fondo del locale, abbia sentito niente. I ladri hanno agito per diversi minuti, “lavorando” con diversi attrezzi. Migliaia di euro di danni tra il furto dei soldi e lo scasso nel muro. È stato il proprietario di un’attività vicina, al mattino presto, a vedere la porta aperta. Si è insospettito e ha chiamato i titolari.

Quattro invece le rapine in questo weekend. La notte scorsa alla fermata della tramvia Paolo Uccello un cittadino peruviano è stato aggredito da un gruppo di tre uomini, verosimilmente di origini nordafricana, che lo hanno minacciato e derubato per poi darsi alla fuga. In piazza Vittorio Veneto, un 36enne è invece finito nel mirino di altri tre individui (forse gli stessi della rapina precedente), che lo hanno preso a calci e pugni, per poi portargli via giubbotto, cellulare e 260 euro in contanti. In entrambi i casi è intervenuta sul posto una volante della polizia.