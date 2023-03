Sesto Fiorentino, baby gang rapina ragazzo di 14 anni

Sul caso indagano i carabinieri

Sesto Fiorentino (Firenze) - 20 febbraio 2023 - Rapinato da una banda di sette ragazzi, tutti stranieri. E' la denuncia di un quattordicenne. Secondo quanto ricostruito, nella serata di ieri, il minorenne accompagnato dalla madre presso la Stazione dei carabinieri di Sesto Fiorentino ha denunciato di aver subito una rapina mentre stava passeggiando.

Sempre secondo quanto raccontato, il 14enne era a piedi in una strada del centro cittadino quando è stato avvicinato da un gruppo di sette ragazzi extracomunitari, verosimilmente coetanei, i quali nel giro di una manciata di secondi lo hanno bloccato per poi sottrargli il portafoglio che aveva nella tasca dei pantaloni con all'interno 25 euro.

La banda si è allontanata subito dopo a piedi per le vie cittadine facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo, che non ha riportato nessuna lesione, ma solo un grosso spavento, non ha richiesto l'intervento del 112 ma ha chiamato la mamma che dopo averlo tranquillizzato lo ha accompagnato in caserma. Sono in corso le indagini in a cura di personale della Compagnia di Signa.