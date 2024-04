"Raga, vi piace il mio Auschwitz"?. Polemica sul post della star di Onlyfans insieme a due tiktoker toscani

È polemica per il post su Instagram pubblicato da ‘il duo toscano’ insieme a Michelle Comi, per un gioco di parole che usa il termine ‘Auschwitz’, il lager nazista non lontano da Cracovia, dove dal 1940 al gennaio 1945, trovarono la morte oppositori al regime nazista, rom e soprattutto ebrei deportati, al posto di ‘outfit’ in quello che vorrebbe essere un gioco di parole. Nel video della coppia comica, la ragazza, creatrice di contenuti online, chiede "Raga, vi piace il mio Auschwitz?". E i due rispondono: "Che gli si può dire a un Auschwitz del genere... Sì, ci garba, ci garba, sì dai bello". Numerosi i commenti sotto al post, anche di critica per il cattivo gusto. "Trovo vergognoso che si utilizzi il nome di un campo di concentramento anzi del più famigerato per scherzare in modo anche squallido - va oltre Marco Carrai, Console onorario di Israele -. Ad Auschwitz morirono nelle camera a gas 1,5 milioni di ebrei, non followers, ma persone vere, solo perché ebrei. Non si scherza su queste cose. I social network dovrebbero trovare un limite legislativo alla decenza umana".