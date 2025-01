Radioterapia di Ponte a Niccheri. Primato di eccellenza in Italia

La radioterapia del Santa Maria Annunziata è il primo centro in Italia a conseguire la certificazione Isrs: attesta elevati standard di qualità offerta ai pazienti neuro-oncologici sia in termini di esperienza e competenza nello sviluppo degli studi clinici che di trattamenti. "È un traguardo importante: testimonia lo spiccato interesse della Asl centro per i pazienti in una stretta collaborazione multidisciplinare tra tutti i professionisti – commenta la direttrice dell’unità complessa del Ponte a Niccheri Silvia Scoccianti -. È un riconoscimento allo sforzo comune di medici, specialisti in fisica medica, tecnici sanitari di radiologia, infermieri e operatori".

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nell’auditorium dell’ospedale dell’Annunziata alla presenza del direttore generale Valerio Mari e della direttrice dell’ospedale Elettra Pellegrino, oltre a tutti i referenti dei vari settori coinvolti nella radioterapia.

Presente anche il fisico inglese Ian Paddick, uno dei massimi esperti di radiochirurgia encefalica, nonché presidente della commissione di certificazione Isrs. Il titolo è stato assegnato dopo un lungo iter che ha previsto, tra l’altro, la visita nell’autunno scorso del reparto da parte di una commissione internazionale di esperti di radiochirurgia.

