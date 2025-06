Auto in fiamme sul raccordo: traffico bloccato verso Siena

Siena, 27 giugno 2025 – Stop al traffico lungo in raccordo autostradale Siena-Firenze, in direzione Siena. Il tratto di strada nel pomeriggio del 27 giugno è temporaneamente bloccato a causa di un veicolo incendiato all’altezza di Impruneta, tra l’innesto dell’autostrada A1 e lo svincolo di Impruneta Greve in Chianti, in prossimità dell’imbocco della galleria “Vallombrosina” (chilometro 54,600).

Rallentamenti si registrano in direzione Firenze. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità prima possibile. Sul posto i vigili del fuoco.