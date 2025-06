Incidente sulla via Cassia: cade dallo scooter, è in condizioni gravi

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 27 giugno 2025 – Grave incidente poco prima delle 11 di venerdì 27 giugno lungo la via Cassia per Firenze poco prima di via Montecapri per chi proviene da San Casciano direzione Firenze.

Un uomo in sella a uno scooter, al momento non si sa se siano coinvolti altri veicoli, è caduto rovinosamente sull’asfalto, perdendo molto sangue.

Sul posto è stata fatta intervenire un’ambulanza della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa con infermiere e volontari soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono apparse serie, tanto che è stato chiesto l’intervento dell’Elisoccorso Pegaso atterrato sullo spazio, per fortuna falciato pochi giorni prima dai rovi, poco prima dell’entrata dell’Autopalio.

Stabilizzato l’uomo, è stato dunque portato con l’ambulanza all’elicottero che ha trasferito il paziente in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Casciano e una pattuglia del pronto intervento della polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, sono intervenuti per spargere del solvente sul luogo dell’incidente. Sarà la polizia locale a stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Il traffico è stato regolato senza particolari incolonnamenti dalla polizia locale.