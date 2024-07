Racconti intorno al gioco. Festa ludica al Mensola

Racconti intorno al gioco. Dal 2 al 4 agosto arriva ’FirenzeGioca Summer Edition’, tre serate con conversazioni e approfondimenti sull’esperienza e la funzione del gioco, con autori, narratori, giocatori. La nuova edizione speciale della festa ludica più amata dai fiorentini – ’FirenzeGioca… e noi la facciamo giocare!’ è sempre stato il motto della manifestazione – è organizzata da ProGioco Firenze, Ingegneria del Buon Sollazzo e Kraken, assieme alle altre maggiori associazioni ludiche del territorio. Per questa edizione estiva, la manifestazione cambia scenario, immergendosi nel verde del parco del Mensola, negli spazi del centro Lumen, dove si svolgeranno tre serate intense di gioco, in un ambiente ideale da colonizzare ludicamente, come avrebbe voluto Piero Santoni, maestro ingegnere del Buon Sollazzo, che proprio qui aveva sognato di poter realizzare la sua idea di parco giochi diffuso e permanente. Per questo ’FirenzeGioca Summer Edition’ è dedicata proprio a Santoni.

Attenzione alla cultura, all’ambiente, alla sostenibilità sono le chiavi di lettura della festa che si apre con l’incontro ’Raccontare, divulgare, studiare il gioco’, ovvero il gioco come filo rosso che attraversa tutta la storia dell’umanità, oltrepassando tempi e luoghi (il 2 agosto alle 22). All’incontro partecipano Andrea Angiolino, autore di giochi e giornalista, Anna Benedetto, giornalista, Leonardo Boncinelli, docente Università di Firenze; Romina Nesti, pedagogista, formatrice e Beniamino Sidoti, autore di giochi e di libri e giornalista.

’Giocare e far giocare: i giocatori (e non solo) si raccontano’ è il titolo dell’appuntamento del 3 agosto (ore 22) a cui partecipa, tra gli altri, il game designer Spartaco Albertarelli. Al dibattito presenti anche giocatori e master provenienti dalle associazioni che organizzano storicamente la manifestazione. L’ultima serata (4 agosto, ore 20,45) è dedicata al tema ’Diversa-Mente: il gioco come strumento per crescere, formare e innovare’ con gli interventi, tra gli altri, di Gabriele Mari, game designer ed educatore, Alan Mattiassi, psicologo del gioco e Romina Nesti, pedagogista. I visitatori potranno ristorarsi negli spazi del Lumen e al contempo giocare e divertirsi senza limiti se non quelli dell’orario: venerdì e sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 16 alle 22. Il programma completo: www.firenzegioca.it.