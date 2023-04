Firenze, il 22 aprile la raccolta plastica con Treedom e Plastic Free

Firenze, 18 aprile 2023 - Il 22 aprile, Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita, e tutte le persone della propria community, si ritroveranno alle 15 al Largo Madonna di Loreto a Firenze, insieme a Plastic Free Onlus, in occasione della Giornata mondiale della Terra per una grande raccolta di plastica e spazzatura, un gesto simbolico per rinnovare l’impegno di prendersi cura della casa che condividiamo tutti, il nostro Pianeta. Treedom, infatti, quest’anno è media partner delle iniziative che si svolgeranno nel weekend del 22 e 23 aprile pianificati da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”. Oltre 300 gli appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente, in contemporanea in tutto il Paese, per un weekend interamente dedicato al Pianeta Terra, che vedrà coinvolte anche dieci università italiane. A Firenze a far da capofila del progetto di Plastic Free sarà Treedom con i propri dipendenti e con una “chiamata diretta” a tutti i cittadini che vorranno partecipare (le informazioni per partecipare all’evento saranno indicate sui profili social di Treedom e di Plastic Free). La collaborazione ideata per il weekend dedicato alla Terra avrà così una doppia finalità benefica: Treedom e Plastic Free hanno deciso di creare una foresta di 1000 alberi e allo stesso tempo su treedom.net sarà possibile acquistare e regalare un albero “in Limited Edition in collaborazione con Plastic Free”: la specie scelta è African Mahogany, ogni albero acquistato contribuirà a sostenere il progetto “Salviamo le Tartarughe Marine” di Plastic Free Onlus. “La nostra missione a Treedom è quella di prenderci cura del nostro Pianeta ogni giorno, e aiutare chiunque voglia fare lo stesso ma non sa da dove iniziare - dice Federico Garcea, ceo e founder di Treedom -. Plastic Free risponde allo stesso bisogno con le sue iniziative di raccolta plastica, offrendo una risposta alla sensazione di impotenza che spesso accompagna la sfida della crisi climatica, così complessa e al di là delle nostre capacità individuali. È per questo che siamo estremamente orgogliosi di essere Media Partner di Plastic Free. Insieme, possiamo amplificare il nostro impegno e collaborare per raggiungere l’obiettivo di un mondo più pulito e sostenibile per tutti. Il prossimo 22 aprile, ci uniremo a tante altre persone che si stanno mobilitando per fare la loro parte, perché solo lavorando insieme possiamo garantire un futuro sostenibile per le generazioni future”.