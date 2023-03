Raccolta farmaci per chi ha bisogno

Il Rotary San Casciano Chianti sempre più vicino alla comunità territorio, con alcune iniziative di solidarietà in stretto contatto con i Comuni e le associazioni. Il club, presieduto da Daniele Pratesi, ha donato 700 euro all’associazione A.B.C. (Bambini cri-du chat) di San Casciano, fondata da Maura Masini, che collabora nella ricerca scientifica e in progetti di assistenza al paziente e alle loro famiglie. Altro evento di rilievo è stato ‘Dona un farmaco a chi ne ha bisogno’ presso la farmacia di Maria Carolina Pessetti di Tavarnuzze, che ha visto tanti soci del Rotary donare medicinali a fini sociali.

Importante poi il convegno sul tema sul ruolo del ‘manager in Italia’ organizzato dai Rotary Chianti e Valdisieve (nella foto la presentazione), che ha visto la presenza dei rappresentanti di Federmanager e Manageritalia Toscana per affrontare temi di attualità per il mondo imprenditoriale. E ancora lunedì scorso al Pinna Rossa ai Bottai di Impruneta su iniziativa del Rotary Chianti, è stato presentato l’interessante libro ‘L’Arte della risata. I comici toscani al cinema’, scritto da Paolo Mugnai che racconta con aneddoti e storie i big toscani dello spettacolo, e contiene un testo sulle canzoni dal titolo ‘Sanremo, che passione! I cantanti toscani al Festival”.

F. Que.