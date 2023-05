Qui, anche Manzoni imparò a scrivere

Il 22 maggio è il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Aveva 88 anni. Nel 1827 prese casa in un bel palazzo al numero 4 del Lungarno Corsini a Firenze, in faccia al fiume.

La lapide che ricorda la sua permanenza, per pochi mesi, dice che il grande scrittore venne a sciacquare i ’cenci’ in Arno. In realtà era venuto per acquisire l’idioma toscano ormai ritenuto la colonna portante della lingua italiana.

Nel 1821 aveva cominciato a scrivere I Promessi sposi, uno dei più grandi romanzi dell’Ottocento, dove Manzoni racconta i caratteri antropologici, culturali e storici di chi popolava (e popola) la penisola italiana.

Racconta la storia di un boss, don Rodrigo, che piega la legge ai suoi voleri e al desiderio di prendersi la giovane Lucia, promessa in sposa al giovane Renzo.

Siamo sul lago di Como, ma potrebbe essere una storia ambientata in Italia, e in qualche altro posto del mondo, dove un privato cittadino, ricco e circondato da killer, si compra avvocati e uomini politici, gabbando le leggi.

Le famose ’grida’ che il Manzoni ricorda erano le leggi che il governatore spagnolo di Milano promulgava in continuazione contro la criminalità, e che venivano tutte completamente ignorate da chi, invece, doveva farle rispettare.

I Promessi sposi del grande scrittore lombardo, sono una diagnosi oggettiva delle difficoltà delle istituzioni, nel far rispettare una legge che è uguale per tutti.

Quando Alberto Moravia diceva che il capolavoro manzoniano era scritto bene ma, in fondo, si reggeva solo su una piccola storia, non aveva capito quasi nulla.

Molto di più capirono di Alesssandro Manzoni e del suo capolavoro senza tempo, Carlo Emilio Gadda e Leonardo Sciascia. Il quale diceva che I Promessi sposi erano una grande storia disperata, da leggere continuamente.

Il soggiorno di Manzoni a Firenze, gli servì per stendere definitivamente il romanzo in un italiano che resta ancora oggi esemplare.