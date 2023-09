Questura, linea diretta per gli esposti Comitati e associazioni applaudono

È attivo da ieri il nuovo canale diretto aperto dalla Questura di Firenze per la presentazione di esposti e segnalazioni di persona o tramite mail. Proprio nell’ottica di migliorare la comunicazione tra Questura e cittadini, il questore Maurizio Auriemma (nella foto) ha anche implementato il personale e le funzioni dell’URP della Questura: l’Ufficio resterà aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 820, il sabato fino alle 14. Pur non sostituendo in alcun modo il numero di emergenza 112 Nue (nonché il conseguente servizio di pronto intervento), chiunque potrà inviare esposti e segnalazioni a [email protected], avendo cura di lasciare un indirizzo email valido e un numero di telefono.

"L’attivazione di un canale dedicato che abbiamo concordato con la questura è il primo risultato della nostra petizione. Ringraziamo anche il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Gabriele Vitagliano con cui abbiamo un filo diretto da anni", sottolinea Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti che ha fatto da capofila. "Iniziative come quella della Questura di Firenze con l’apertura dello sportello sicurezza per le segnalazioni dei cittadini sono lodevoli ma soprattutto e purtroppo, necessarie. Invitiamo a rivolgersi non solo i cittadini, ma anche tutti gli imprenditori che, con le loro botteghe ed esercizi, costituiscono presidi importantissimi, cruciali per la sicurezza del nostro territorio e osservatori privilegiati", aggiunge Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze.

Per Alessandro Sorani, presidente Confartigianato Firenze, "l’ascolto del cittadino, soprattutto in questa fase, è fondamentale. L’estate ha messo in luce la rilevanza del tema sicurezza e la necessità di intervenire prontamente di fronte a criminalità e degrado, che spesso assumono nuove forme. Invitiamo la cittadinanza, e i nostri artigiani e imprenditori, che sono un presidio essenziale della città, a rispondere e a segnalare ciò che non va".

Ross.C.