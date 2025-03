"Questa escalation va scongiurata"

"La minaccia di dazi, addirittura al 200 per cento, sul vino da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump suscita grande preoccupazione in tutta la filiera, dalle aziende fino agli amministratori. Vanno messi in campo tutti gli strumenti a disposizione per scongiurare l’escalation: sarebbe una vera e propria follia". Lo dice Angelo Radica, presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, istituita a Siena il 21 marzo 1987, rete di Comuni a vocazione vitivinicola e di enti territoriali, depositari di almeno una Dop e Igp. "Sarebbe una catastrofe per tutta l’economia del Paese. Dobbiamo inoltre considerare che il vino esprime una cultura millenaria come quella italiana e per questo non può essere sostituito da nessun altro prodotto. Ci attiviamo da subito con gli altri attori della filiera per dare suggerimenti".