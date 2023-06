"Quel pino è pericoloso da mesi" Area circoscritta, Ellera protesta

Un mese di maggio particolarmente piovoso ha fatto esplodere la vegetazione, con erba e arbusti cresciuti a dismisura anche lungo le strade e nei giardinetti pubblici. Le opere di taglio in corso da parte degli operai comunali, non fermano però le lamentele dei cittadini, che da tempo denunciano la mancanza di cura per le aree verdi, spazi giochi dei bambini compresi. Una situazione particolarmente critica viene segnalata a Ellera, dove più che i giochini (alcuni pure rotti) soffocati dall’erba, a preoccupare è la presenza di un grosso ramo pericolante da un albero di pino, che sovrasta la zona. Per motivi di sicurezza, da qualche giorno è comparso un nastro bianco e rosso per vietare l’ingresso a questa parte di giardinetto, vista anche la presenza di una panchina.

"Il nastro non basta. E’ quasi un anno che questa situazione di pericolosità viene segnalata da cittadini e amministratori di condominio – denuncia dopo un sopralluogo Alessandra Gallego, consigliera comunale del centrodestra per Fiesole – E’ allucinante come in casi di comprovata immediata pericolosità, l’amministrazione comunale ha pensato bene di non intervenire con la potatura degli alberi, levando così i rami pericolanti, ma solo facendo delimitare la zona dalla polizia municipale". Un provvedimento quindi giudicato inadeguato e che sarà oggetto di una interrogazione per conoscere il programma della manutenzione dei giardini di Ellera e di tutto il territorio di Fiesole.

Daniela Giovannetti